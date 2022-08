Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Was ist das Bezugsverhältnis eigentlich, was sagt es aus und wie kann es beim Zertifikate-Kauf berücksichtigt werden? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Matthias Hüppe von der HSBC in der Anlageidee. Im Interview beleuchtet er die Thematik ...