In Anbetracht der Flash-Prints der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte hat das Open Interest am Mittwoch seinen Aufwärtstrend fortgesetzt, und zwar um rund 2,1K Kontrakte. Das Volumen hingegen sank nach zwei aufeinanderfolgenden Tagesanstiegen um rund 46,4K Kontrakte. Erdgas peilt weiterhin das 2022er Hoch bei $9,75 an Die Preise für Erdgas stiegen ...

