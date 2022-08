Wien (www.fondscheck.de) - Der deutschen Fondsbranche flossen im ersten Halbjahr 2022 netto 52 Milliarden Euro in Fonds und Mandaten zu, so die Experten von "e-fundresearch.com".Im Vergleich zum außerordentlich erfolgreichen ersten Halbjahr 2021 entspreche das Ergebnis einerseits einem Absatzrückgang in Höhe von 53%, andererseits aber dennoch dem fünftbesten Halbjahres-Absatzergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen: Höhere Zuflüsse in den ersten sechs Monaten habe die Branche nur in den Jahren 2021 mit 111 Milliarden Euro erzielt, 2015 mit 110 Milliarden Euro, 2017 mit 78 Milliarden Euro und 2000 mit 54 Milliarden Euro. ...

