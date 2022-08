Küsnacht (www.fondscheck.de) - Der Gesundheitsmarkt in den aufstrebenden asiatischen Ländern ist ein gigantischer Wachstumsmarkt, so Von Oliver Kubli, Portfolio Manager des Bellevue Asia Pacific Healthcare Fonds (ISIN LU1587984847/ WKN A2DPA3, B-USD) bei Bellevue Asset Management.Auf die Region würden 60% der Weltbevölkerung entfallen. Allein in China, Indien und Indonesien würden zurzeit über 3 Milliarden Menschen leben. Gleichzeitig nehme der Anteil der Mittelschicht an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich zu. Das bedeute eine stärkere Kaufkraft und deutlich mehr Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Konsum-, Freizeit- und eben auch im Gesundheitssektor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...