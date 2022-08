Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3248 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/95 geht es um eine Chartplatzierung dieses Podcasts in Thailand, tolle Interviews von Robert Machtlinger (FACC) bzw. Norbert Haslacher (Frequentis), einen Deutschland-Export des "Nachhaltigkeitspodcasts", dazu die Info, was IT beim LLB Österreich-Fonds heisst. Morgen ist Verfallstag August. Heute waren SBO, VIG und der Flughafen Wien als Zahlenleger. Zu letzterem gibt es ein Angebot zu 33 Euro, das die Vorstände zu niedrig finden. Bin gespannt, ob und wann Käufer auf höhere Kurse ...

