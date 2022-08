NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Geschäftszahlen für 2021/22 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn des Autozulieferers für 2022/23 und 2023/24. Hella rechne mit einer Belebung der Nachfrage in den kommenden drei bis vier Monaten, auch wenn die Vorsicht mit Blick auf die Gasversorgung fortdauere./bek/ck/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 12:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 12:14 / BST

