Die Aktie von BED BATH & BEYOND hatte sich seit dem 26. Juli verfünffacht. Dieser Meme-Stock befindet sich heute im Fahrstuhl nach unten (vorbörslich - 18 % auf 18,95 $).Der neue, besser: heutige Shootingstar heißt MIND MED. Das forschende Biopharma-Unternehmen fokussiert auf sogenannte psychedelische Medikamente.Die Aktie von MIND MED (Nasdaq-Kürzel MNMD) hatte im vorigen Sommer um 3,80 $ notiert. In diesem bildete sich charttechnisch auffällig ein Boden bei 0,58 $. Seit der Entdeckung als Kandidat für eine Eindeckungsrally trieb man die Aktie bis gestern hoch auf 0,75 $ (allein gestern + 28,5 %). Heute zu Beginn des US-Handels + 62 % auf 1,22 $ (in Darstellung einer anderen US-Quelle: + 110 %).Als Börsenwert ergibt sich heute bis zu 500 Mio. $. Was sich mangels Umsatz des Unternehmens (Sitz: Vancouver) schwer in einen fundamentalen Zusammenhang bringen lässt. Sofern die angezeigte Shortquote (Short Interest: 5 %) korrekt ist, handelt es sich um einen untypischen Fall. Für den Händler BBBY wird ein Short Interest um 42 % ausgewiesen.Das Meme-Thema ist ein Fundus für Fans der Spieltheorie: Sehr dynamische, also schnelle Gewinne und vor allem, auf der Gegenseite, Verluste sind möglich. Wer die Nerven und das Kleingeld dafür hat, wird sich das Zocken nicht verbieten lassen. Für alle anderen gilt:Konzentration auf Investments mit weniger komplexem Zusammenhang zwischen Einsatz und Ertrag.