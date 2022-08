Sind wir bei Aktien immer noch im Bärenmarkt oder schon wieder im Bullenmarkt? "Ob man jetzt an den Bullenmarkt glaubt oder nicht - die Tatsache, dass wir so gut gelaufen sind, zeigt eben, dass ein Einstieg aktuell schwierig zu rechtfertigen ist. Die Hoffnung der Bullen ist, dass wir nicht allzu weit absacken, also nicht die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...