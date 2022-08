Tostedt (ots) -Jessica Verfürth von Bosslady Consulting ist Mentorin, Speakerin und Bestseller-Autorin. Sie gibt ihr Erfolgsrezept und ihre Erfahrungen an andere Frauen weiter, die sich mit dem eigenen Online-Business als Coach, Trainerin oder Beraterin selbstständig machen und damit erfolgreich sein möchten.Frauen, die ihr eigenes Business starten, stehen häufig vor verschiedensten Problemen. Denn für den angestrebten Erfolg sind Mut, Selbstbewusstsein und die nötige Expertise erforderlich. Auch während der Selbstständigkeit tauchen regelmäßig Hindernisse auf. Da die Geschäftswelt noch immer von Männern dominiert wird, müssen Frauen ihren individuellen Weg finden. Wäre es in dieser Situation nicht ideal, professionelle Unterstützung an seiner Seite zu haben? Jessica Verfürth macht dies möglich. Sie ist Gründerin von Bosslady Consulting und unter anderem als Mentorin tätig. Außerdem profitiert sie von ihrer Vorbildfunktion als erfolgreiche, finanziell unabhängige Unternehmerin, die darüber hinaus eine außergewöhnliche Lebensgeschichte hinter sich hat.Jessica Verfürth war Heimkind, wurde mit 14 schwanger und brach die Schule ab. Davon ließ sie sich jedoch nicht unterkriegen: Dass sie einer jahrelangen, von Gewalt geprägten Beziehung entkam, war nur der Anfang. Sie machte berufliche Weiterbildungen und ließ ihr altes Leben hinter sich. Die mittlerweile vierfache Mutter ist Unternehmerin mit Leib und Seele. Trotz ihres Erfolges und Wohlstandes blieb sie stets bodenständig. Als motivierte Speakerin spricht sie zu anderen Frauen, um sie zu inspirieren. Denn sie selbst ist der beste Beweis, dass es möglich ist, einen eigenen Weg zu gehen und finanziell unabhängig zu werden.Wie Bosslady Consulting beim Mentoring vorgehtZuerst geht es darum, eine gründliche IST-Analyse aufzustellen. Die Geschäftsidee wird genau unter die Lupe genommen und das aktuelle Potenzial auf dem Markt realistisch eingeschätzt. Im nächsten Schritt geht es dann um die Fähigkeiten und Talente der jeweiligen Kundin. Denn die zu erarbeitende Business-Strategie sollte möglichst gut zu den individuellen Unternehmen passen. Schließlich werden noch die Zielgruppe, das Marketing und der Vertrieb analysiert. Wenn diese Basis funktioniert und erst einmal konstante Umsätze erzielt werden, können weitere Themen des Mentorings Skalierung, Teamaufbau, Unternehmensprozesse und Automatisierung sein.Neue Wege zu gehen, ist immer möglich"Nicht die Umstände bestimmen dein Leben, sondern was du daraus machst", betont Jessica Verfürth. Sie und ihr Team aus Mentoren sorgen dafür, dass ihre Kundinnen, Coaches, Trainerinnen und Beraterinnen, jede auf ihre Weise Erfolg haben. Meist sind die Frauen dabei, ihr Offline-Business online zu etablieren, ein Online-Business zu skalieren oder neu zu gründen. Da Jessica Verfürth um die damit verbundenen Herausforderungen weiß, berät sie in vielen Details. Dabei legt sie ihren Fokus beispielsweise auf die Gewinnung von Neukunden, aber auch auf das richtige Marketing für eine bestimmte Zielgruppe respektive die perfekte Business-Strategie.Die Welt ein wenig besser machenDie Gründerin freut sich nicht nur über ihren persönlichen Erfolg - sondern auch darüber, dass sie etwas bewirken kann. "Am beeindruckendsten ist, dass man das Kollektiv positiv mitverändern kann. Denn jede Kundin mit einem erfolgreichen Business verändert auch das Leben ihrer Kundschaft. So transformiert sich die Welt immer wieder ein kleines bisschen und wird zu einem besseren Ort für uns alle." Beispielsweise tragen Jessica Verfürths Kundinnen zu Dingen wie Gesundheit und Selbstwertgefühl, Harmonie und Stressminimierung in Familien und Unternehmen sowie zum grundsätzlichen Erfolg von Frauen bei.Vier- bis sechsstellige Umsätze in kurzer ZeitEine Social-Selling-Expertin, die sich an Jessica Verfürth wandte, war erst 25 Jahre alt. Nach einer Strategieumstellung auf Anregung der Mentorin musste sie weniger Akquise betreiben und verbesserte trotzdem ihre Upsell-Quote deutlich. Auch an eine andere Kundin erinnert sich die Expertin gerne. Diese war im Offline-Segment mit einem Stundenpreis von 60 CHF tätig. Ihre Versuche, auch online Fuß zu fassen, waren bisher gescheitert. Gemeinsam wurde eine Positionierung vorgenommen, das Marketing der Zielgruppe angepasst, die Angebote optimiert und ein konstant Neukunden hervorbringender Vertriebsprozess implementiert. Nach fünf Monaten stellten sich schließlich Monatsumsätze in fünfstelliger Höhe ein - mitunter sind nach der Zusammenarbeit mit Bosslady Consulting sogar sechsstellige Monatsumsätze möglich.Sie möchten Ihre Passion oder Expertise ebenfalls mit Ihren beruflichen Ambitionen verbinden und sie in unternehmerischen Erfolg ummünzen?