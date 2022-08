Im ersten Halbjahr 2022 lag das Betriebsergebnis der in der internationalen Holzwirtschaft tätigen Gesellschaft Precious Woods Holding AG bei EUR 2.8 Millionen oder plus 9.1?%.Zug - Im ersten Halbjahr 2022 lag der Gruppenumsatz der Precious Woods Holding AG bei EUR 31.3 Millionen und das Betriebsergebnis (EBIT) bei EUR 2.8 Millionen oder 9.1 %, wie die in der internationalen Holzwirtschaft tätige Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Das Umsatzwachstum betrug 15.2 % gegenüber der Vorjahresperiode und der EBIT reduzierte sich um EUR 0.7 Millionen.

Den vollständigen Artikel lesen ...