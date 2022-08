Veristats mutige Denkweise und seine überragenden klinischen, regulatorischen und kommerziellen Fähigkeiten ermöglichen dem Unternehmenkomplexe Herausforderungen bei der Arzneimittelentwicklung erfolgreich zu meistern und die Ziele seiner Kunden zu erreichen

Veristat, der globale Spezialist für klinische Entwicklungs-, Registrierungs- und Post-Marketing-Lösungen, wurde von Inc. Magazine erneut als eines der 5000 am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA ausgezeichnet.

Seit seiner erstmaligen Aufnahme in die Liste im Jahr 2015 hat Veristat seine Größe, seine geografische Reichweite und sein Angebot an Dienstleistungen stark erweitert, um neuartige Therapien zügig durch den klinischen Entwicklungsprozess bis zur Zulassung und Vermarktung zu führen. Das Veristat-Team aus wissenschaftlichen Experten arbeitet mit Kunden aus der Biotech- und Pharmaindustrie zusammen, um deren zahlreichen Herausforderungen bei der Markteinführung von Produkten zu überwinden, aktuelle medizinische Defizite zu beseitigen und ihre Reputation zu schützen.

"Die Anerkennung als eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen der USA unterstreicht die Fähigkeit von Veristat, seinen Kunden innovative Lösungen, mutiges Denken und vielfältige Engagement-Modelle bereitzustellen", so Patrick Flanagan, Chief Executive Officer bei Veristat. "Im Jahr 2021 unterstützte Veristat die Vorbereitung von Zulassungsanträgen für 12 aller von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassenen neuen Arzneimittel. Die Anerkennung durch das Inc. Magazine spiegelt den wichtigen Beitrag des hochqualifizierten Veristat-Teams wider, das Kundenprogramme unterstützt, um Patienten rund um den Globus Zugang zu neuen Behandlungsoptionen zu ermöglichen. Wir werden auch künftig in innovative Lösungen investieren, die es uns helfen, ein geschätzter und zukunftsorientierter Partner für unsere weltweiten Kunden zu sein."

Mit den jüngsten Übernahmen hat Veristat die Voraussetzungen geschaffen, seine Fähigkeiten auf globaler Ebene in verschiedenen Therapiebereichen zu stärken, von spezialisierten Fachkenntnissen auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen und der Onkologie bis hin zu innovativen Lösungen, die die Patientenversorgung verbessern und die Effizienz von Studien steigern. Dezentralisierte Ansätze für klinische Studien, die die klinische Forschung zu den Patienten nach Hause bringen, sind ebenso wie verbesserter technologische Kapazitäten zur Norm geworden, während sich das Kontinuum der klinischen Entwicklung in einer Post-COVID-Welt weiterentwickelt. Erst kürzlich hat das Unternehmen seine Post-Marketing-Lösungen erweitert und deckt nun auch die Bereiche Public Affairs, Marktzugang, Lieferkette und Compliance an.

Die Unternehmen, die in die Liste Inc. 5000 für das Jahr 2022 aufgenommen wurden, waren nicht nur erfolgreich, sondern haben außerdem in Zeiten von Lieferkettenproblemen, Mangel an Arbeitskräften und anhaltenden Covid-19-Auswirkungen ihre Robustheit unter Beweis gestellt. Insgesamt haben diese Unternehmen in den letzten drei Jahren mehr als 68.394 Arbeitsplätze geschaffen.

"Der erfolgreiche Aufbau eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA kann angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Hindernisse nicht hoch genug bewertet werden", kommentiert Scott Omelianuk, Chefredakteur bei Inc. "Inc. ist sehr erfreut, Unternehmen honorieren zu dürfen, die sich durch Innovation, harte Arbeit und die Bewältigung der heutigen Herausforderungen etablieren konnten."

Die vollständigen Ergebnisse der Liste Inc. 5000 mit Unternehmensprofilen und einer interaktiven Datenbank, die nach Branche, Region und anderen Kriterien sortiert werden kann, finden Sie unter www.inc.com/inc5000.

Über Veristat:

Veristat, ein wissenschaftlich orientiertes, globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), hilft Sponsoren bei der Lösung der einzigartigen und komplexen Herausforderungen, die mit der beschleunigten klinischen Entwicklung von Therapien bis hin zur erfolgreichen regulatorischen Zulassung einhergehen. Mit mehr als 27 Jahren Erfahrung in der Planung und Durchführung klinischer Studien ist Veristat in der Lage, jedes Entwicklungsprogramm zu unterstützen.

Veristats Fokus auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittel hat zu Erfolgen bei der Bewältigung von Unwägbarkeiten geführt, die in komplizierten therapeutischen Bereichen auftreten, wie z. B. bei seltenen/extrem seltenen Krankheiten, neuartigen Therapien, Onkologie und Studien zu Infektionskrankheiten. Dieses Know-how wenden wir jeden Tag an, um die Herausforderungen sowohl einfacher als auch hochkomplexer klinischer Programme zu lösen. Veristat hat weltweit ein außergewöhnliches Team von Experten zusammengestellt, die die Feinheiten der therapeutischen Entwicklung beherrschen und es Sponsoren ermöglichen, erfolgreich Leben zu verlängern und zu retten.

