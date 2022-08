Wir haben Dr. Markus Elsässer, den langjährigen Value Investor und Gründer des ME Fonds-Special Values, gefragt, was er davon halte, dass sich große institutionelle Anleger bei Aktien zurückhielten. Klare Meinung!

Dieser Fondsmanager hat seine ganz eigene Meinung zum Verhalten der großen Fonds, die sich zurzeit bei Aktien laut einer Umfrage der Bank of America zurückhielten. Wir haben bei dem leidenschaftlichen und langjährigen Investor Dr. Markus Elsässer (Foto) angeklopft: "Was ist Ihre Meinung? Inwiefern ist die Zurückhaltung bei Aktien, die sich in den niedrigen Aktienquoten bei den befragten institutionellen Anlegern ausdrückt, angebracht? Wozu raten Sie Anlegern in der aktuellen Marktphase?"

"Weil sie Angst haben ihren Job zu verlieren"

Der Top-Investor und Gründer der ME-Fonds, die er seit mehr als 18 Jahren betreut, antwortete sehr schnell: "Die Welt der institutionellen Großanleger ist eine andere, als die der Privatanleger. Institutionelle Geld-Manager sind kurzfristig orientiert, folgen dem Herdentrieb, weil sie Angst haben ihren Job zu verlieren.



Die Privatanleger sollten langfristig bei soliden internationalen Unternehmen, die nützliche Produkte herstellen und schon Weltkriege überstanden haben, engagiert bleiben. Die Dividendenrenditen sind attraktiv. Gerade in Zeiten der Inflation und politischer Verunsicherung bieten solche Aktien einen guten Hafen für Privatvermögen. Die Anleger sollten über den Tellerrand der derzeitigen Angstmacherei schauen", so Dr. Markus Elsässer, langjähriger Value Investor und Gründer des ME Fonds - Special Values.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

