Chohan bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in Startups, Produktfirmen und Beratung zu SoftServe ein

SoftServe, ein führendes digitales Autoritäts- und Beratungsunternehmen, gab bekannt, dass Rishi Chohan dem Unternehmen als Executive Vice President of Banking, Financial Services, Insurance, and Retail CPG für Nordamerika beigetreten ist. Unter seiner Führung wird SoftServe weiterhin Innovationen durch digitale Transformation für bestehende und zukünftige Kunden in der Finanzdienstleistungs- und Einzelhandelsbranche vorantreiben.

"SoftServe ist dank des unglaublich innovativen Teams in Nordamerika auf dem besten Weg, die branchenweit beste digitale Autorität zu werden", sagte Chohan. "Während wir weiter expandieren, bin ich zuversichtlich, dass unser Team die nächste Generation von Finanz- und Einzelhandelslösungen in den Bereichen Cloud, Daten, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Blockchain dominieren wird."

Bevor er zu SoftServe kam, war Chohan Partner Managing Director bei EY, wo er das globale Finanzdienstleistungsportfolio und die Microsoft Alliance for Banking in Nordamerika leitete. Mit nachweisbaren Erfolgen bei der Markterschließung und dem Geschäftswachstum reicht Rishis Erfahrung von der Führung von Startups bis hin zu Führungspositionen bei Beratungsunternehmen und Fortune-500-Organisationen.

"Die Ernennung von Rishi kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für SoftServe, und er ist eine entscheidende Komponente des Führungsteams in Nordamerika", sagte Adam Gabrault, President, Strategic Verticals and Industry Solutions, Nordamerika bei SoftServe. "Seine umfassende Expertise in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Einzelhandel wird unsere Kundenfähigkeiten in der westlichen Hemisphäre dramatisch verbessern, und mit Rishis Unterstützung wird sich die vertikal getriebene Marktbeschleunigung von SoftServe exponentiell fortsetzen."

Chohan hat einen Abschluss in Informatik und studierte außerdem an der Harvard Business School und der University of Oxford. Er wird seinen Sitz in New York haben.

