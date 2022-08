DJ MÄRKTE ASIEN/Kaum Bewegung - Hongkong etwas fester

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte tun es zum Wochenausklang den US-Börsen vom Vortag gleich und bewegen sich kaum. Anleger warten auf frische Impulse, nachdem diverse Auftritte von US-Notenbankern den Straffungskurs der Fed bestätigt haben. Der Dollar zog vor diesem Hintergrund und auch angesichts einiger robuster Konjunkturdaten am Donnerstag im Verlauf deutlich an, parallel zu anziehenden US-Renditen. Unter anderem hatte die US-Notenbankerin Mary Daly Spekulationen des Marktes gedämpft, dass im kommenden Jahr bereits wieder erste Zinssenkungen anstehen könnten.

Am meisten tut sich in Hongkong, wo der HSI um ein halbes Prozent zulegt. Tokio liegt fast unverändert bei 28.929 Punkten und auch die anderen regionalen Börsen wie auch Sydney sind kaum verändert. In Schanghai sorgt weiter für Zurückhaltung, dass die ungewöhnliche Dürre die Energieerzeugung und damit die Produktion zu beeinträchtigen droht. Daneben verweisen Marktteilnehmer darauf, dass die harte Null-Covid-Politik Pekings weiter die Nachfrage beeinträchtige - beispielsweise im Immobiliensektor.

Immobilienaktien zeigen sich dennoch erholt, nachdem zuletzt Country Garden mit einer Gewinnwarnung für Verluste im Sektor gesorgt hatte. Country Garden gewinnen 2,5 und Longfor Group 1,2 Prozent. China Resources Land verbessern sich um 2 Prozent.

In Seoul verliert der Kurs der Online-Bank KakaoBank fast 8 Prozent - belastet von Berichten, wonach Regulierer das Volumen der Online-Geldtransferdienstleistungen begrenzen wollen. Kakao Corp. verlieren 2,5 Prozent, während Kakaopay um 1,5 Prozent zulegen.

In Sydney zieht die Aktie des Goldschürfers Newcrest nach dem Quartalsbericht um 4 Prozent an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.111,90 -0,0% -4,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.929,26 -0,0% +1,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.502,18 -0,2% -16,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.277,13 -0,0% -10,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.852,92 +0,5% -15,5% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.249,12 -0,7% +4,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.513,48 -0,2% -3,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:14 % YTD EUR/USD 1,0075 -0,1% 1,0088 1,0157 -11,4% EUR/JPY 137,30 +0,2% 137,09 137,38 +4,9% EUR/GBP 0,8470 +0,2% 0,8456 0,8452 +0,8% GBP/USD 1,1896 -0,3% 1,1931 1,2016 -12,1% USD/JPY 136,28 +0,3% 135,87 135,26 +18,4% USD/KRW 1.327,20 +0,0% 1.327,04 1.323,47 +11,6% USD/CNY 6,8111 +0,4% 6,7861 6,7929 +7,2% USD/CNH 6,8274 +0,3% 6,8036 6,8088 +7,4% USD/HKD 7,8465 +0,0% 7,8443 7,8439 +0,7% AUD/USD 0,6910 -0,1% 0,6916 0,6918 -4,8% NZD/USD 0,6235 -0,3% 0,6257 0,6260 -8,7% Bitcoin BTC/USD 22.802,97 -2,4% 23.362,04 23.373,60 -50,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,17 90,50 -0,4% -0,33 +26,0% Brent/ICE 96,19 96,59 -0,4% -0,40 +29,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.753,10 1.758,84 -0,3% -5,74 -4,2% Silber (Spot) 19,37 19,55 -0,9% -0,18 -16,9% Platin (Spot) 911,53 914,50 -0,3% -2,98 -6,1% Kupfer-Future 3,64 3,63 +0,2% +0,01 -17,9% YTD zu Vortagsschluss ===

