Nürnberger Beteiligung Aktie - KAUFEN. Der Platow Brief sieht die Aktie der Nürnberger Beteiligung AG (ISIN: DE0008435967) als "sichere Bank", interessant für langfristige Investoren, die an einer stabilen Ausschüttung interessiert seien. Keine wilde Wachstumsstory, dafür aber ein defensiver Nebenwert mit einem KGV von 11. Stabile Anlage - gerade in unsicheren Zeiten nicht die schlechteste Wahl: Nürnberger Beteiligung - Solides Versicherungsgeschäft Zum ersten Mal schauen wir uns auf Leserwunsch heute Nürnberger Beteiligung an, die als Muttergesellschaft der Nürnberger Versicherung sowie der traditionsreichen ...

