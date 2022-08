InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 19, 2022 / The Company announces that on 18 August 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 18 August 2022

Aggregate number of ordinary shares purchased: 24,996

Lowest price paid per share: £ 50.1600

Highest price paid per share: £ 50.6000

Average price paid per share: £ 50.3732

The Company intends to hold the purchased shares in treasury.

Following the above transaction, the Company holds 3,945,111 of its ordinary shares in treasury and has 183,772,609 shares in issue (excluding treasury shares).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550); Claire Scicluna (+44 (0)7776 778 808)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 24,996 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 18 August 2022

Investment firm: GSI

Aggregate information:





London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 24,996 - - - Highest price paid (per ordinary share) £ 50.6000 - - - Lowest price paid (per ordinary share) £ 50.1600 - - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) £ 50.3732 - - -

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 18/08/2022 09:02:02 BST 156 50.3200 XLON 600608906158730 18/08/2022 09:15:13 BST 55 50.2600 XLON 600608906159539 18/08/2022 09:15:13 BST 5 50.2600 XLON 600608906159540 18/08/2022 09:16:54 BST 102 50.2400 XLON 600608906159838 18/08/2022 09:20:24 BST 36 50.3200 XLON 600608906160006 18/08/2022 09:20:24 BST 15 50.3200 XLON 600608906160005 18/08/2022 09:20:45 BST 51 50.3200 XLON 600608906160016 18/08/2022 09:20:46 BST 34 50.3400 XLON 600608906160015 18/08/2022 09:22:13 BST 216 50.3400 XLON 600608906160196 18/08/2022 09:30:24 BST 119 50.3600 XLON 600608906160532 18/08/2022 09:30:24 BST 89 50.3600 XLON 600608906160533 18/08/2022 09:30:26 BST 60 50.3400 XLON 600608906160553 18/08/2022 09:30:26 BST 171 50.3400 XLON 600608906160554 18/08/2022 09:36:02 BST 91 50.2800 XLON 600608906160906 18/08/2022 09:44:38 BST 224 50.2800 XLON 600608906162110 18/08/2022 09:51:56 BST 57 50.3000 XLON 600608906161954 18/08/2022 09:51:56 BST 65 50.3000 XLON 600608906161955 18/08/2022 09:52:01 BST 57 50.3000 XLON 600608906161961 18/08/2022 09:56:36 BST 55 50.2600 XLON 600608906162613 18/08/2022 10:03:37 BST 108 50.2800 XLON 600608906162782 18/08/2022 10:05:08 BST 65 50.2600 XLON 600608906162789 18/08/2022 10:05:08 BST 47 50.2600 XLON 600608906162790 18/08/2022 10:07:12 BST 132 50.3000 XLON 600608906163220 18/08/2022 10:27:42 BST 197 50.3200 XLON 600608906164564 18/08/2022 10:32:19 BST 51 50.3200 XLON 600608906164723 18/08/2022 10:32:19 BST 72 50.3000 XLON 600608906164772 18/08/2022 10:53:27 BST 214 50.4000 XLON 600608906166166 18/08/2022 10:56:39 BST 88 50.4000 XLON 600608906166168 18/08/2022 11:00:35 BST 47 50.5200 XLON 600608906166416 18/08/2022 11:01:22 BST 10 50.5200 XLON 600608906166516 18/08/2022 11:01:22 BST 77 50.5200 XLON 600608906166515 18/08/2022 11:10:00 BST 241 50.5200 XLON 600608906167483 18/08/2022 11:13:45 BST 112 50.5400 XLON 600608906167646 18/08/2022 11:13:45 BST 131 50.5400 XLON 600608906167647 18/08/2022 11:14:31 BST 109 50.5400 XLON 600608906167806 18/08/2022 11:25:59 BST 242 50.6000 XLON 600608906168360 18/08/2022 11:28:21 BST 16 50.5800 XLON 600608906168458 18/08/2022 11:28:21 BST 65 50.5800 XLON 600608906168455 18/08/2022 11:28:21 BST 90 50.5800 XLON 600608906168457 18/08/2022 11:28:21 BST 65 50.5800 XLON 600608906168456 18/08/2022 11:28:22 BST 93 50.5400 XLON 600608906168472 18/08/2022 11:28:23 BST 34 50.5800 XLON 600608906168461 18/08/2022 11:28:23 BST 38 50.5800 XLON 600608906168462 18/08/2022 11:28:52 BST 105 50.5400 XLON 600608906168475 18/08/2022 11:28:52 BST 61 50.5400 XLON 600608906168476 18/08/2022 11:29:22 BST 23 50.4800 XLON 600608906168534 18/08/2022 11:29:22 BST 28 50.4800 XLON 600608906168535 18/08/2022 11:38:59 BST 27 50.4600 XLON 600608906169045 18/08/2022 11:38:59 BST 187 50.4600 XLON 600608906169046 18/08/2022 11:39:48 BST 8 50.4400 XLON 600608906169061 18/08/2022 11:39:48 BST 65 50.4400 XLON 600608906169060 18/08/2022 11:48:50 BST 31 50.4200 XLON 600608906169447 18/08/2022 11:49:53 BST 30 50.4200 XLON 600608906169476 18/08/2022 11:49:53 BST 65 50.4200 XLON 600608906169475 18/08/2022 11:52:23 BST 6 50.4200 XLON 600608906169586 18/08/2022 11:52:23 BST 68 50.4200 XLON 600608906169585 18/08/2022 11:57:59 BST 66 50.4200 XLON 600608906169845 18/08/2022 11:58:53 BST 65 50.4600 XLON 600608906169904 18/08/2022 11:58:53 BST 65 50.4600 XLON 600608906169903 18/08/2022 11:58:53 BST 18 50.4600 XLON 600608906169905 18/08/2022 12:01:50 BST 58 50.5200 XLON 600608906170207 18/08/2022 12:02:00 BST 222 50.5000 XLON 600608906170250 18/08/2022 12:02:37 BST 62 50.5000 XLON 600608906170252 18/08/2022 12:05:03 BST 81 50.4400 XLON 600608906170611 18/08/2022 12:07:53 BST 62 50.4400 XLON 600608906170703 18/08/2022 12:14:48 BST 81 50.4400 XLON 600608906171003 18/08/2022 12:20:08 BST 249 50.4200 XLON 600608906171717 18/08/2022 12:23:47 BST 56 50.4400 XLON 600608906171508 18/08/2022 12:23:52 BST 24 50.4400 XLON 600608906171522 18/08/2022 12:26:51 BST 65 50.4400 XLON 600608906171650 18/08/2022 12:26:51 BST 34 50.4400 XLON 600608906171651 18/08/2022 12:26:51 BST 16 50.4400 XLON 600608906171652 18/08/2022 12:34:18 BST 33 50.4200 XLON 600608906172310 18/08/2022 12:34:18 BST 40 50.4200 XLON 600608906172309 18/08/2022 12:36:11 BST 31 50.4400 XLON 600608906172471 18/08/2022 12:36:11 BST 99 50.4400 XLON 600608906172472 18/08/2022 12:38:17 BST 62 50.4600 XLON 600608906172835 18/08/2022 12:39:15 BST 67 50.4600 XLON 600608906172837 18/08/2022 12:39:33 BST 74 50.4000 XLON 600608906172912 18/08/2022 13:02:22 BST 82 50.4800 XLON 600608906174234 18/08/2022 13:02:38 BST 106 50.4800 XLON 600608906174235 18/08/2022 13:02:43 BST 127 50.4800 XLON 600608906174332 18/08/2022 13:04:38 BST 54 50.4800 XLON 600608906174334 18/08/2022 13:06:45 BST 44 50.5400 XLON 600608906174761 18/08/2022 13:06:45 BST 17 50.5400 XLON 600608906174760 18/08/2022 13:09:34 BST 10 50.5400 XLON 600608906174866 18/08/2022 13:09:34 BST 62 50.5400 XLON 600608906174867 18/08/2022 13:11:41 BST 61 50.4800 XLON 600608906175097 18/08/2022 13:19:01 BST 57 50.4600 XLON 600608906175402 18/08/2022 13:20:50 BST 133 50.5000 XLON 600608906175440 18/08/2022 13:21:02 BST 52 50.4800 XLON 600608906175454 18/08/2022 13:32:34 BST 56 50.4400 XLON 600608906176551 18/08/2022 13:32:56 BST 152 50.4200 XLON 600608906176578 18/08/2022 13:33:03 BST 63 50.4200 XLON 600608906176579 18/08/2022 13:34:37 BST 123 50.4000 XLON 600608906176890 18/08/2022 13:37:07 BST 64 50.4000 XLON 600608906176892 18/08/2022 13:41:32 BST 78 50.3400 XLON 600608906177245 18/08/2022 13:44:09 BST 104 50.3000 XLON 600608906177576 18/08/2022 13:46:25 BST 58 50.2800 XLON 600608906177885 18/08/2022 13:49:18 BST 70 50.2800 XLON 600608906177992 18/08/2022 13:49:18 BST 3 50.2800 XLON 600608906177986 18/08/2022 13:52:58 BST 5 50.3200 XLON 600608906178292 18/08/2022 13:54:17 BST 65 50.3400 XLON 600608906178397 18/08/2022 13:54:17 BST 90 50.3400 XLON 600608906178398 18/08/2022 13:54:17 BST 46 50.3400 XLON 600608906178399 18/08/2022 13:54:19 BST 88 50.3200 XLON 600608906178412 18/08/2022 13:54:19 BST 79 50.3200 XLON 600608906178413 18/08/2022 13:58:44 BST 13 50.3000 XLON 600608906178799 18/08/2022 13:58:44 BST 43 50.3000 XLON 600608906178798 18/08/2022 13:59:47 BST 40 50.3000 XLON 600608906178869 18/08/2022 13:59:47 BST 65 50.3000 XLON 600608906178870 18/08/2022 14:02:48 BST 68 50.3000 XLON 600608906179138 18/08/2022 14:03:54 BST 30 50.3200 XLON 600608906179217 18/08/2022 14:03:54 BST 27 50.3200 XLON 600608906179218 18/08/2022 14:03:54 BST 136 50.3000 XLON 600608906179234 18/08/2022 14:06:05 BST 70 50.2200 XLON 600608906179580 18/08/2022 14:15:33 BST 68 50.2200 XLON 600608906180366 18/08/2022 14:17:10 BST 171 50.2200 XLON 600608906181388 18/08/2022 14:25:04 BST 232 50.2400 XLON 600608906181489 18/08/2022 14:27:46 BST 65 50.2400 XLON 600608906181875 18/08/2022 14:27:46 BST 65 50.2400 XLON 600608906181874 18/08/2022 14:27:46 BST 13 50.2400 XLON 600608906181876 18/08/2022 14:27:50 BST 65 50.2400 XLON 600608906181953 18/08/2022 14:27:50 BST 65 50.2400 XLON 600608906181954 18/08/2022 14:27:50 BST 38 50.2400 XLON 600608906181952 18/08/2022 14:27:53 BST 47 50.2400 XLON 600608906181968 18/08/2022 14:27:53 BST 65 50.2400 XLON 600608906181969 18/08/2022 14:27:59 BST 38 50.2400 XLON 600608906181988 18/08/2022 14:30:00 BST 25 50.2600 XLON 600608906182426 18/08/2022 14:30:00 BST 13 50.2600 XLON 600608906182427 18/08/2022 14:30:00 BST 27 50.2600 XLON 600608906182428 18/08/2022 14:30:00 BST 32 50.2600 XLON 600608906182425 18/08/2022 14:30:18 BST 31 50.2600 XLON 600608906182586 18/08/2022 14:30:18 BST 19 50.2600 XLON 600608906182585 18/08/2022 14:30:30 BST 65 50.2200 XLON 600608906182678 18/08/2022 14:30:31 BST 88 50.1800 XLON 600608906182697 18/08/2022 14:31:10 BST 65 50.1600 XLON 600608906182971 18/08/2022 14:31:10 BST 13 50.1600 XLON 600608906182972 18/08/2022 14:32:25 BST 56 50.2200 XLON 600608906183330 18/08/2022 14:32:50 BST 51 50.2600 XLON 600608906183445 18/08/2022 14:32:50 BST 28 50.2600 XLON 600608906183446 18/08/2022 14:32:58 BST 19 50.2800 XLON 600608906183431 18/08/2022 14:32:58 BST 50 50.2800 XLON 600608906183432 18/08/2022 14:32:58 BST 32 50.2800 XLON 600608906183433 18/08/2022 14:33:10 BST 95 50.2000 XLON 600608906183583 18/08/2022 14:33:45 BST 50 50.2200 XLON 600608906183566 18/08/2022 14:34:11 BST 132 50.2200 XLON 600608906183698 18/08/2022 14:34:35 BST 55 50.2000 XLON 600608906183777 18/08/2022 14:34:51 BST 3 50.1600 XLON 600608906183903 18/08/2022 14:34:51 BST 62 50.1600 XLON 600608906183902 18/08/2022 14:35:02 BST 50 50.1600 XLON 600608906183967 18/08/2022 14:35:22 BST 175 50.2000 XLON 600608906184144 18/08/2022 14:35:22 BST 46 50.2000 XLON 600608906184143 18/08/2022 14:35:32 BST 91 50.1800 XLON 600608906184267 18/08/2022 14:36:06 BST 18 50.1800 XLON 600608906184269 18/08/2022 14:36:06 BST 41 50.1800 XLON 600608906184268 18/08/2022 14:37:43 BST 125 50.1800 XLON 600608906184580 18/08/2022 14:38:55 BST 96 50.2400 XLON 600608906184764 18/08/2022 14:38:57 BST 58 50.2400 XLON 600608906184776 18/08/2022 14:39:45 BST 98 50.3000 XLON 600608906184929 18/08/2022 14:39:45 BST 6 50.3000 XLON 600608906184928 18/08/2022 14:39:53 BST 66 50.3000 XLON 600608906184932 18/08/2022 14:39:54 BST 53 50.2800 XLON 600608906185019 18/08/2022 14:41:19 BST 20 50.2800 XLON 600608906185132 18/08/2022 14:41:19 BST 65 50.2800 XLON 600608906185131 18/08/2022 14:42:21 BST 34 50.2800 XLON 600608906185327 18/08/2022 14:42:21 BST 16 50.2800 XLON 600608906185328 18/08/2022 14:42:39 BST 50 50.2800 XLON 600608906185402 18/08/2022 14:42:49 BST 81 50.2800 XLON 600608906185417 18/08/2022 14:43:10 BST 64 50.2600 XLON 600608906185452 18/08/2022 14:43:14 BST 11 50.2800 XLON 600608906185484 18/08/2022 14:44:44 BST 65 50.3200 XLON 600608906185730 18/08/2022 14:44:44 BST 14 50.3200 XLON 600608906185733 18/08/2022 14:44:44 BST 65 50.3200 XLON 600608906185731 18/08/2022 14:44:44 BST 54 50.3200 XLON 600608906185732 18/08/2022 14:44:44 BST 58 50.3200 XLON 600608906185735 18/08/2022 14:44:44 BST 65 50.3200 XLON 600608906185734 18/08/2022 14:45:03 BST 166 50.3200 XLON 600608906185883 18/08/2022 14:45:11 BST 54 50.3000 XLON 600608906185989 18/08/2022 14:45:37 BST 62 50.3000 XLON 600608906185990 18/08/2022 14:46:09 BST 88 50.2600 XLON 600608906186223 18/08/2022 14:46:48 BST 64 50.2600 XLON 600608906186224 18/08/2022 14:47:34 BST 83 50.2400 XLON 600608906186579 18/08/2022 14:48:12 BST 65 50.2400 XLON 600608906186580 18/08/2022 14:48:12 BST 57 50.2400 XLON 600608906186581 18/08/2022 14:48:34 BST 53 50.2200 XLON 600608906186620 18/08/2022 14:49:49 BST 208 50.2200 XLON 600608906186856 18/08/2022 14:50:40 BST 82 50.2600 XLON 600608906187100 18/08/2022 14:50:58 BST 53 50.2600 XLON 600608906187210 18/08/2022 14:52:56 BST 13 50.2800 XLON 600608906187479 18/08/2022 14:52:56 BST 39 50.2800 XLON 600608906187480 18/08/2022 14:53:22 BST 6 50.3000 XLON 600608906187634 18/08/2022 14:53:22 BST 233 50.3000 XLON 600608906187702 18/08/2022 14:54:02 BST 110 50.3200 XLON 600608906187809 18/08/2022 14:54:16 BST 77 50.3200 XLON 600608906187810 18/08/2022 14:54:17 BST 59 50.3000 XLON 600608906187923 18/08/2022 14:55:52 BST 52 50.3400 XLON 600608906188125 18/08/2022 14:55:52 BST 7 50.3400 XLON 600608906188124 18/08/2022 14:55:52 BST 82 50.3200 XLON 600608906188181 18/08/2022 14:56:15 BST 111 50.3000 XLON 600608906188407 18/08/2022 14:58:35 BST 33 50.3000 XLON 600608906188505 18/08/2022 14:58:35 BST 17 50.3000 XLON 600608906188506 18/08/2022 14:59:08 BST 81 50.3200 XLON 600608906188546 18/08/2022 14:59:39 BST 33 50.3200 XLON 600608906188615 18/08/2022 14:59:39 BST 18 50.3200 XLON 600608906188617 18/08/2022 14:59:39 BST 13 50.3200 XLON 600608906188616 18/08/2022 15:00:25 BST 63 50.2800 XLON 600608906188731 18/08/2022 15:00:49 BST 87 50.3000 XLON 600608906188784 18/08/2022 15:01:07 BST 7 50.3000 XLON 600608906188812 18/08/2022 15:01:45 BST 105 50.3000 XLON 600608906189011 18/08/2022 15:01:45 BST 48 50.3000 XLON 600608906189012 18/08/2022 15:02:13 BST 65 50.3000 XLON 600608906189025 18/08/2022 15:02:13 BST 30 50.3000 XLON 600608906189026 18/08/2022 15:02:19 BST 122 50.3000 XLON 600608906189124 18/08/2022 15:02:54 BST 74 50.2800 XLON 600608906189140 18/08/2022 15:05:23 BST 54 50.3000 XLON 600608906189477 18/08/2022 15:05:23 BST 58 50.3000 XLON 600608906189476 18/08/2022 15:06:02 BST 9 50.3000 XLON 600608906189573 18/08/2022 15:06:02 BST 1 50.3000 XLON 600608906189574 18/08/2022 15:06:02 BST 65 50.3000 XLON 600608906189575 18/08/2022 15:06:04 BST 2 50.3000 XLON 600608906189591 18/08/2022 15:06:04 BST 93 50.3000 XLON 600608906189590 18/08/2022 15:06:19 BST 158 50.2800 XLON 600608906189667 18/08/2022 15:07:06 BST 114 50.2400 XLON 600608906189861 18/08/2022 15:08:51 BST 48 50.2400 XLON 600608906190054 18/08/2022 15:08:51 BST 37 50.2400 XLON 600608906190056 18/08/2022 15:08:51 BST 106 50.2400 XLON 600608906190055 18/08/2022 15:10:32 BST 75 50.2800 XLON 600608906190187 18/08/2022 15:10:34 BST 78 50.2800 XLON 600608906190290 18/08/2022 15:11:17 BST 44 50.2800 XLON 600608906190295 18/08/2022 15:11:17 BST 81 50.2800 XLON 600608906190293 18/08/2022 15:12:41 BST 48 50.2600 XLON 600608906190411 18/08/2022 15:12:41 BST 10 50.2600 XLON 600608906190410 18/08/2022 15:14:42 BST 65 50.3200 XLON 600608906190643 18/08/2022 15:14:42 BST 65 50.3200 XLON 600608906190642 18/08/2022 15:14:42 BST 65 50.3200 XLON 600608906190641 18/08/2022 15:14:42 BST 34 50.3200 XLON 600608906190640 18/08/2022 15:14:59 BST 109 50.3200 XLON 600608906190856 18/08/2022 15:15:38 BST 43 50.3400 XLON 600608906190849 18/08/2022 15:15:38 BST 7 50.3400 XLON 600608906190848 18/08/2022 15:16:41 BST 40 50.3200 XLON 600608906190970 18/08/2022 15:16:41 BST 65 50.3200 XLON 600608906190969 18/08/2022 15:18:13 BST 225 50.3400 XLON 600608906191261 18/08/2022 15:18:35 BST 106 50.3400 XLON 600608906191278 18/08/2022 15:20:36 BST 34 50.3400 XLON 600608906191534 18/08/2022 15:20:59 BST 6 50.3600 XLON 600608906191574 18/08/2022 15:20:59 BST 3 50.3600 XLON 600608906191575 18/08/2022 15:21:08 BST 64 50.3800 XLON 600608906191710 18/08/2022 15:21:32 BST 235 50.3800 XLON 600608906191712 18/08/2022 15:21:32 BST 1 50.3800 XLON 600608906191713 18/08/2022 15:21:50 BST 78 50.3400 XLON 600608906191869 18/08/2022 15:21:50 BST 16 50.3400 XLON 600608906191870 18/08/2022 15:25:02 BST 90 50.3800 XLON 600608906192081 18/08/2022 15:25:28 BST 65 50.3800 XLON 600608906192141 18/08/2022 15:25:28 BST 6 50.3800 XLON 600608906192142 18/08/2022 15:26:12 BST 8 50.4200 XLON 600608906192208 18/08/2022 15:27:20 BST 241 50.4400 XLON 600608906192389 18/08/2022 15:27:51 BST 90 50.4400 XLON 600608906192390 18/08/2022 15:27:51 BST 83 50.4400 XLON 600608906192391 18/08/2022 15:27:51 BST 69 50.4400 XLON 600608906192392 18/08/2022 15:28:20 BST 52 50.4000 XLON 600608906192617 18/08/2022 15:29:49 BST 83 50.3800 XLON 600608906192810 18/08/2022 15:31:09 BST 50 50.4000 XLON 600608906192809 18/08/2022 15:31:09 BST 1 50.4000 XLON 600608906192808 18/08/2022 15:32:44 BST 32 50.3600 XLON 600608906193084 18/08/2022 15:32:46 BST 229 50.3600 XLON 600608906193135 18/08/2022 15:33:02 BST 33 50.3800 XLON 600608906193131 18/08/2022 15:33:02 BST 58 50.3800 XLON 600608906193132 18/08/2022 15:34:12 BST 118 50.3600 XLON 600608906193330 18/08/2022 15:35:16 BST 68 50.3600 XLON 600608906193576 18/08/2022 15:37:52 BST 55 50.4000 XLON 600608906193917 18/08/2022 15:38:10 BST 28 50.4200 XLON 600608906194073 18/08/2022 15:38:10 BST 33 50.4200 XLON 600608906194074 18/08/2022 15:38:17 BST 65 50.4400 XLON 600608906193974 18/08/2022 15:38:17 BST 17 50.4400 XLON 600608906193975 18/08/2022 15:38:37 BST 42 50.4400 XLON 600608906194015 18/08/2022 15:38:37 BST 8 50.4400 XLON 600608906194014 18/08/2022 15:39:06 BST 23 50.4400 XLON 600608906194045 18/08/2022 15:39:06 BST 28 50.4400 XLON 600608906194046 18/08/2022 15:40:27 BST 187 50.4600 XLON 600608906194384 18/08/2022 15:43:04 BST 166 50.5000 XLON 600608906194801 18/08/2022 15:43:04 BST 66 50.5000 XLON 600608906194802 18/08/2022 15:43:40 BST 90 50.5200 XLON 600608906194775 18/08/2022 15:43:40 BST 77 50.5200 XLON 600608906194777 18/08/2022 15:43:40 BST 64 50.5200 XLON 600608906194776 18/08/2022 15:46:29 BST 38 50.5000 XLON 600608906195193 18/08/2022 15:46:29 BST 13 50.5000 XLON 600608906195192 18/08/2022 15:46:58 BST 50 50.5000 XLON 600608906195233 18/08/2022 15:46:58 BST 1 50.5000 XLON 600608906195232 18/08/2022 15:48:48 BST 74 50.5600 XLON 600608906195543 18/08/2022 15:48:53 BST 65 50.5600 XLON 600608906195554 18/08/2022 15:48:53 BST 9 50.5600 XLON 600608906195555 18/08/2022 15:49:19 BST 50 50.5600 XLON 600608906195676 18/08/2022 15:50:49 BST 5 50.5600 XLON 600608906195917 18/08/2022 15:50:49 BST 65 50.5600 XLON 600608906195918 18/08/2022 15:50:49 BST 87 50.5600 XLON 600608906195916 18/08/2022 15:50:49 BST 6 50.5600 XLON 600608906195919 18/08/2022 15:50:56 BST 72 50.5400 XLON 600608906195938 18/08/2022 15:51:09 BST 172 50.5200 XLON 600608906196352 18/08/2022 15:51:09 BST 57 50.5200 XLON 600608906196351 18/08/2022 15:51:25 BST 1 50.5400 XLON 600608906196073 18/08/2022 15:51:35 BST 31 50.5400 XLON 600608906196092 18/08/2022 15:52:22 BST 10 50.5400 XLON 600608906196312 18/08/2022 15:52:34 BST 70 50.5400 XLON 600608906196339 18/08/2022 15:52:34 BST 26 50.5400 XLON 600608906196341 18/08/2022 15:52:34 BST 65 50.5400 XLON 600608906196340 18/08/2022 15:54:21 BST 165 50.4400 XLON 600608906196928 18/08/2022 15:56:04 BST 27 50.4400 XLON 600608906196930 18/08/2022 15:56:04 BST 136 50.4400 XLON 600608906196934 18/08/2022 15:56:40 BST 116 50.4400 XLON 600608906197059 18/08/2022 15:57:04 BST 58 50.4400 XLON 600608906197148 18/08/2022 15:59:04 BST 12 50.4000 XLON 600608906197405 18/08/2022 15:59:48 BST 70 50.4000 XLON 600608906197571 18/08/2022 15:59:48 BST 60 50.4000 XLON 600608906197572 18/08/2022 16:00:39 BST 46 50.4000 XLON 600608906197687 18/08/2022 16:00:39 BST 65 50.4000 XLON 600608906197686 18/08/2022 16:01:01 BST 50 50.4000 XLON 600608906197715 18/08/2022 16:01:23 BST 3 50.4000 XLON 600608906197794 18/08/2022 16:01:23 BST 11 50.4000 XLON 600608906197795 18/08/2022 16:01:25 BST 76 50.3800 XLON 600608906198030 18/08/2022 16:01:35 BST 50 50.4000 XLON 600608906197837 18/08/2022 16:02:01 BST 13 50.4000 XLON 600608906197897 18/08/2022 16:02:01 BST 37 50.4000 XLON 600608906197898 18/08/2022 16:02:21 BST 32 50.4000 XLON 600608906197950 18/08/2022 16:02:21 BST 19 50.4000 XLON 600608906197949 18/08/2022 16:03:09 BST 208 50.3600 XLON 600608906198124 18/08/2022 16:03:27 BST 54 50.3200 XLON 600608906198363 18/08/2022 16:04:45 BST 123 50.3200 XLON 600608906198490 18/08/2022 16:06:07 BST 171 50.3600 XLON 600608906198737 18/08/2022 16:08:26 BST 94 50.3600 XLON 600608906199024 18/08/2022 16:10:00 BST 9 50.4000 XLON 600608906199294 18/08/2022 16:10:36 BST 39 50.4000 XLON 600608906199550 18/08/2022 16:10:36 BST 66 50.4000 XLON 600608906199551 18/08/2022 16:10:41 BST 2 50.4000 XLON 600608906199563 18/08/2022 16:10:58 BST 38 50.4000 XLON 600608906199585 18/08/2022 16:11:05 BST 41 50.4000 XLON 600608906199589 18/08/2022 16:11:16 BST 225 50.4000 XLON 600608906199605 18/08/2022 16:11:17 BST 52 50.4000 XLON 600608906199652 18/08/2022 16:12:14 BST 100 50.4000 XLON 600608906199752 18/08/2022 16:12:14 BST 5 50.4000 XLON 600608906199753 18/08/2022 16:14:29 BST 15 50.4000 XLON 600608906200094 18/08/2022 16:14:29 BST 36 50.4000 XLON 600608906200095 18/08/2022 16:14:56 BST 1 50.4000 XLON 600608906200173 18/08/2022 16:14:56 BST 34 50.4000 XLON 600608906200174 18/08/2022 16:14:56 BST 12 50.4000 XLON 600608906200175 18/08/2022 16:14:56 BST 3 50.4000 XLON 600608906200176 18/08/2022 16:15:24 BST 51 50.4000 XLON 600608906200244 18/08/2022 16:15:54 BST 10 50.4000 XLON 600608906200375 18/08/2022 16:15:59 BST 238 50.4200 XLON 600608906200994 18/08/2022 16:16:06 BST 6 50.4400 XLON 600608906200448 18/08/2022 16:16:06 BST 44 50.4400 XLON 600608906200447 18/08/2022 16:16:25 BST 14 50.4400 XLON 600608906200503 18/08/2022 16:18:36 BST 66 50.4400 XLON 600608906200935 18/08/2022 16:18:36 BST 20 50.4400 XLON 600608906200936 18/08/2022 16:18:36 BST 65 50.4400 XLON 600608906200934 18/08/2022 16:18:36 BST 53 50.4400 XLON 600608906200933 18/08/2022 16:18:41 BST 57 50.4400 XLON 600608906200946 18/08/2022 16:18:41 BST 20 50.4400 XLON 600608906200945 18/08/2022 16:20:04 BST 121 50.4200 XLON 600608906201240 18/08/2022 16:21:12 BST 113 50.4400 XLON 600608906201652 18/08/2022 16:22:04 BST 85 50.4800 XLON 600608906201834 18/08/2022 16:22:30 BST 105 50.4800 XLON 600608906201925 18/08/2022 16:22:50 BST 54 50.4600 XLON 600608906202014 18/08/2022 16:23:44 BST 114 50.4400 XLON 600608906202247 18/08/2022 16:24:09 BST 14 50.4600 XLON 600608906202371 18/08/2022 16:25:02 BST 157 50.5000 XLON 600608906202618 18/08/2022 16:26:29 BST 15 50.4800 XLON 600608906203348 18/08/2022 16:26:40 BST 52 50.5000 XLON 600608906203259 18/08/2022 16:27:05 BST 66 50.5200 XLON 600608906203344 18/08/2022 16:27:05 BST 8 50.5200 XLON 600608906203345 18/08/2022 16:27:05 BST 112 50.5000 XLON 600608906203406 18/08/2022 16:27:20 BST 101 50.5000 XLON 600608906203609 18/08/2022 16:27:20 BST 22 50.5000 XLON 600608906203610 18/08/2022 16:27:56 BST 63 50.5000 XLON 600608906203614 18/08/2022 16:28:34 BST 73 50.4800 XLON 600608906203782 18/08/2022 16:29:28 BST 54 50.4600 XLON 600608906203978 18/08/2022 16:29:28 BST 27 50.4600 XLON 600608906203979 18/08/2022 16:29:28 BST 12 50.4600 XLON 600608906203977 18/08/2022 16:29:47 BST 51 50.4400 XLON 600608906204238

