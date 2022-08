Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern auf die Verluste vom Mittwoch positiv reagiert. Der Start war zwar noch verhalten. Bereits am Vormittag zog der DAX dann aber an und schloss bei 13.697 Zählern, immerhin ein Plus von rund 0,5 Prozent. Marktidee: Infineon Die Aktie von Infineon hatte im November 2021 ein 20 Jahres-Hoch markiert. Dort setzte dann eine ausgeprägte Korrekturphase ein. In der Spitze betrug das Minus 53 Prozent. Nach einer mehrwöchigen Erholungsrallye erreichte der Kurs vor kurzem eine wichtige Widerstandszone. Entscheidend ist jetzt, dass sich das Papier über drei Unterstützungen hält. Sonst würde sich das technische Bild wieder deutlich eintrüben. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf