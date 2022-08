The following instruments on XETRA do have their first trading 19.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.08.2022AktienUS1091992081 Bright Scholar Education Holdings LtdAnleihen1 XS2524746687 ING Groep N.V.2 XS2524740649 Nordea Bank Abp3 CA135087P329 Canada, Government of...4 DE000DD5A069 DZ BANK AG5 DE000DD5A051 DZ BANK AG6 DE000DD5A044 DZ BANK AG7 US278062AH73 Eaton Corp.8 AT0000A2ZT01 Erste Group Bank AG9 DE000A3MQZP8 Frankfurt Eastend GmbH10 DE000NLB3ZG5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB30E2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 US31429LAG68 Federation des caisses Desjardins du Quebec13 XS2521027446 Lloyds Banking Group PLC14 XS2524810525 Municipality Finance PLC15 DE000MHB31J9 Münchener Hypothekenbank eG16 US693304BE65 PECO Energy Co.17 XS2523390271 RWE AG18 US91282CFD83 United States of America19 DE000A3MQVV5 Kreditanstalt für Wiederaufbau20 DE000HLB76G2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB76K4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale