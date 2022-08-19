FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PTB GROUP LTD. P9W AU000000PTB9
AB/FROM ONWARDS 19.08.2022 08:17 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PTB GROUP LTD. P9W AU000000PTB9
AB/FROM ONWARDS 19.08.2022 08:17 CET
PTB GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de