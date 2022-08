Der amerikanische Industriekonzern Parker Hannifin Corporation (ISIN: US7010941042, NYSE: PH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,33 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 9. September 2022 (Record day ist der 29. August 2022). Es ist die 289. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge. Auf das Jahr gerechnet werden dementsprechend 5,32 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Die aktuelle ...

