DJ MÄRKTE ASIEN/Richtungslos ins Wochenende - Chinas Börsen leichter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben es zum Wochenausklang den US-Börsen vom Vortag gleichgetan und sich insgesamt kaum bewegt. Marktbeobachter sprachen von einem richtungslosen Handel angesichts fehlender Impulse.

Diverse Auftritte von US-Notenbankern bestätigten am Donnerstag den Straffungskurs der Fed, worauf der Dollar anzog - gestützt auch von einigen neuen robust ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Unter anderem hatte die US-Notenbankerin Mary Daly Spekulationen des Marktes gedämpft, dass im kommenden Jahr bereits wieder erste Zinssenkungen anstehen könnten.

Am meisten tat sich in Seoul und Schanghai mit Einbußen bis 0,6 Prozent. Tokio schloss mit 28.930 Punkten ebenso praktisch unverändert wie Sydney. Goldman Sachs rechnet in der kommenden Woche mit einer Senkung der Wachstumsprognose durch die südkoreanische Notenbank und einer steigenden Inflationserwartung. Daneben verunsicherte in Seoul, dass Nordkorea ein südkoreanisches Angebot von umfangreichen Wirtschaftshilfen im Gegenzug für atomare Abrüstung barsch zurückgewiesen hat.

In Schanghai sorgte weiter für Zurückhaltung, dass die ungewöhnliche Dürre die Energieerzeugung und damit die Produktion zu beeinträchtigen droht. Daneben verwiesen Marktteilnehmer darauf, dass die harte Null-Covid-Politik Pekings weiter die Nachfrage beeinträchtige - beispielsweise im Immobiliensektor.

Immobilienaktien zeigten sich dennoch erholt, nachdem zuletzt Country Garden mit einer Gewinnwarnung für Verluste in dem Sektor gesorgt hatte. Country Garden lagen im Hongkonger Späthandel 2,9, China Vanke 1,8 und Longfor Group 2,3 Prozent höher. China Resources Land verbesserten sich um 1,2 Prozent.

Großaktionär drückt Kurs von KakaoBank

In Seoul verlor der Kurs der Online-Bank KakaoBank 8,2 Prozent, nachdem Großaktionär Kookmin Bank ein Aktienpaket auf den Markt geworfen hatte. Zunächst hatte es geheißen, Berichte, wonach Regulierer das Volumen der Online-Geldtransferdienstleistungen begrenzen wollten, hätten den Kurs gedrückt. Kakao Corp. verloren 3,2 Prozent. Deutliche Abgaben verzeichneten die Fluglinienaktien Jeju Air und Jin Air mit jeweils rund 4 Prozent.

In Sydney zog die Aktie des Goldschürfers Newcrest nach dem Quartalsbericht um 3,6 Prozent an. Santos (+4,2%) und Woodside (+6,4%) wurden angesichts gestiegener Ölpreise gekauft. Whitehaven Coal verbesserten sich um 6,2 Prozent auf ein Rekordhoch.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.114,50 +0,0% -4,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.930,33 -0,0% +0,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.492,69 -0,6% -16,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.258,08 -0,6% -10,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.713,30 -0,3% -15,6% 10:00 Taiex (Taiwan) 15.408,78 +0,1% -15,4% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.249,18 -0,7% +4,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.510,60 -0,4% -3,2% 11:00 BSE (Mumbai) 60.298,00 0% +3,5% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:14 % YTD EUR/USD 1,0077 -0,1% 1,0088 1,0157 -11,4% EUR/JPY 137,58 +0,4% 137,09 137,38 +5,1% EUR/GBP 0,8462 +0,1% 0,8456 0,8452 +0,7% GBP/USD 1,1909 -0,2% 1,1931 1,2016 -12,0% USD/JPY 136,52 +0,5% 135,87 135,26 +18,6% USD/KRW 1.328,18 +0,1% 1.327,04 1.323,47 +11,7% USD/CNY 6,8089 +0,3% 6,7861 6,7929 +7,1% USD/CNH 6,8228 +0,3% 6,8036 6,8088 +7,4% USD/HKD 7,8459 +0,0% 7,8443 7,8439 +0,6% AUD/USD 0,6909 -0,1% 0,6916 0,6918 -4,9% NZD/USD 0,6231 -0,4% 0,6257 0,6260 -8,7% Bitcoin BTC/USD 22.101,29 -5,4% 23.362,04 23.373,60 -52,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,82 90,50 -0,8% -0,68 +25,5% Brent/ICE 95,88 96,59 -0,7% -0,71 +28,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.754,29 1.758,84 -0,3% -4,55 -4,1% Silber (Spot) 19,35 19,55 -1,0% -0,20 -17,0% Platin (Spot) 908,73 914,50 -0,6% -5,78 -6,4% Kupfer-Future 3,62 3,63 -0,4% -0,02 -18,4% YTD zu Vortagsschluss ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2022 03:13 ET (07:13 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.