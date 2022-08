Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den SDAX derzeit etwas getrübt. Das Börsenbarometer rutscht um 1,24 Prozent ab. Die Börsenteilnehmer am hiesigen Aktienmarkt sind gegenwärtig eher pessimistisch gestimmt. Der SDAX verzeichnete einen Abschlag in Höhe von 1,24 Prozent. Der Auswahlindex wird jetzt mit 12.

Den vollständigen Artikel lesen ...