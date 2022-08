Nachdem der "kleine Bruder des Goldes" Mitte Juli im Bereich um 18 US Dollar einen Boden ausgebildet hatte, konnte das Edelmetall in der Folge deutlich zulegen und im Hoch bis auf 20,86 USD klettern. Wir hatten hier geraten, den StopLoss für Longpositionen im Bereich um 19,50 USD abzusichern. In dieser Handelswoche kam es dann neuerlich zu kräftigen Abgaben (siehe Chart unten). Dabei rutschte der Silberpreis im gestrigen Handel bis auf 19,47 USD ab und löste somit den StopLoss im Gewinn aus. Genau ...

