Berlin, 19. August 2022

Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Halbjahres-Konzernbericht Mit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich das Marktumfeld für den Aktien- und ETF-Handel mit Privatanlegern deutlich eingetrübt. Während das erste Halbjahr 2021 Rekordumsätze bei alten und neuen Privatanlegern bescherte, ist das Handelsvolumen der Konzerntochter Tradegate AG als Market Specialist an der Tradegate Exchange um 13,21 % auf 173,45 Mrd. € gesunken. Die rückläufigen Umsätze haben sich im Jahresverlauf verstärkt. Im zweiten Quartal betrug das Handelsvolumen 63,72 Mrd. €, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 21,71 % entsprach. Die erzielbaren Handelsmargen waren im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr bedingt durch nicht so volatile Seitwärtsbewegungen in zahlreichen Wertpapiergattungen und den sich durch die rückläufigen Umsätze noch verstärkenden Wettbewerbsdruck ebenfalls rückläufig. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im Konzern sank gegenüber dem Vorjahr um 54,21 % auf nun 48,76 Mio. €, der Jahresüberschuss nach Steuern verringerte sich auf 33,62 Mio. €. Eine seriöse Prognose für das Gesamtjahr ist in der aktuellen Krisensituation nicht möglich aber eine deutliche Verbesserung des schwierigen Marktumfeldes im zweiten Halbjahr unwahrscheinlich. Damit sind auch im zweiten Halbjahr Umsatzrückgänge entsprechend dem zweiten Quartal von gut 20 % zu erwarten. Die Berliner Effektengesellschaft kauft weiter eigene Aktien zum Zwecke der Einziehung am Jahresende zurück. Bis zum heutigen Stichtag konnten im Laufe des Jahres 65.400 eigene Aktien erworben werden. Dies entspricht 0,487 % des aktuellen Grundkapitals. Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de abrufbar. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 Telefax: 030 - 890 21-134 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

