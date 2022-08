News von Trading-Treff.de Walmart Aktienanalyse - die Nummer 1 in der Welt, was Einzelhandel und Arbeitgeber betrifft. Gilt das auch für den Aktienkurs? Walmart gibt Rekordlevels vor Vor 3 Monaten berichteten wir bereits über den größten Einzelhändler der USA, der vom Umsatz her auch die Nummer 1 in der Börsenwelt ist. Weitere Superlative sind die Anzahl der Mitarbeiter. Mit 2,2 Millionen Angestellten ist Walmart der größte private Arbeitgeber der ...

