Hätte man vor zehn oder fünfzehn Jahren einen Edelmetall-Investor nach seiner bevorzugten Anlage-Unze gefragt, wäre ein Name womöglich nicht gefallen: Der Begriff "Britannia" wurde eher mit Schiffen oder Liedern aus dem Vereinigten Königreich in Verbindung gebracht, nicht aber mit einer Bullion-Prägung. Dabei hatte die britische Royal Mint seit 1987 ihre Investment-Münze in Gold und seit 1997 in Silber geprägt. Doch die niedrigen Auflagen in Verbindung mit einem eher zurückhaltenden Werbeaufkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...