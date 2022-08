Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) erhöhte ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,00% und signalisierte weitere Zinserhöhungen in naher Zukunft. NZD/USD stieg nach der Veröffentlichung der geldpolitischen Erklärung um bis zu 0,8% auf 0,6383. Allerdings wurde dieser sprunghafte Anstieg bis zum Ende der Pressekonferenz teilweise wieder aufgeholt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...