Ab 2025 sollen viele Haushalte der Landeshauptstadt mit Wärme versorgt, die auf grünem Wasserstoff basiert. Auch eine Nutzung im Verkehrsbereich soll erfolgen.Thüringen treibt seit der Verabschiedung einer Wasserstoffstrategie im Juni 2021 das Thema voran. Das größte Projekt in Thüringen für grünen Wasserstoff "TH2ECO" nimmt so auch langsam Gestalt an. Ab 2025 soll vornehmlich aus Windkraft produzierter grüner Wasserstoff aus Nordthüringen in den Raum um die Landeshauptstadt Erfurt transportiert und dort genutzt werden. Beteiligt sind an "TH2ECO" die Ferngas Netzgesellschaft sowie TEAG und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...