GM führt wieder eine vierteljährliche Bardividende für seine Aktionäre ein und erhöht gleichzeitig den Umfang seiner Aktienrückkäufe. Die Aktie legt wieder den Vorwärtsgang ein.Gute News kurz vor dem Wochenende für alle GM-Aktionäre. General Motors wird in Zukunft wieder eine vierteljährliche Dividende an seine Aktionäre zahlen. Diese wird 9 Cents pro Aktie betragen. Die erste Dividende wird am 15. September ausgezahlt, wie das Unternehmen mitteilte.Der GM-Vorstand hält 9 Cents für eine "angemessene" ...

