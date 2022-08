Die Hoffnung auf eine fünfte Gewinnwoche in Folge an der Wall Street erfüllt sich wohl nicht. Die führenden US-Indizes notieren 30 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels etwas deutlicher im Minus. So verliert der marktbreite S&P 500 aktuell rund 0,9 Prozent an Wert. Nach der starken Aufwärtsbewegung der Vorwochen, während der etwa der S&P 500 rund 50 Prozent der Verluste seit Januar wettmachen konnte, geht den Märkten jetzt spürbar die Luft aus und die übergeordneten Belastungsfaktoren - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...