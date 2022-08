DJ 4 TERMINE, die in der Woche wichtig werden

FRANKFURT (Dow Jones)--Unsere Auswahl an Ereignissen aus der Finanz- und Wirtschaftswelt, die in der Woche im Fokus stehen werden (Angaben in Ortszeit Deutschland):

1. Destatis bestätigt Stagnation des deutschen BIP im 2. Quartal

Das Statistische Bundesamt (Destatis) dürfte bestätigen, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal auf dem Niveau des ersten Quartals stagniert hat. Analysten werden sich auf eine Analyse der BIP-Verwendungskomponenten konzentrieren. Laut den vorläufigen Angaben von Anfang August wurde die Wirtschaft vor allem von den privaten und staatlichen Konsumausgaben gestützt, während der Außenbeitrag das Wirtschaftswachstum dämpfte.

>>> Donnerstag, 25. August 2022; 08:00 Uhr

2. Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im August erneut

Hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie die anhaltende Unsicherheit wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine dürften das deutsche Geschäftsklima auch im August belastet haben. Volkswirte erwarten daher, dass der Ifo-Geschäftsklimaindex auf 87,2 (Juli: 88,6) Punkte gefallen ist, was der niedrigste Stand seit Juni 2020 wäre. Für den Index der Lagebeurteilung, der sich in diesem Jahr einigermaßen stabil gehalten hat, wird ein Rückgang auf 96,0 (97,7) Punkte prognostiziert, für den Index der Geschäftserwartungen ein weiterer Rückgang auf 78,9 (80,3) Punkte. Er würde sich damit seinem im April 2020 verzeichneten Allzeittief von 71,9 nähern.

>>> Donnerstag, 25. August 2022; 10:00 Uhr

3. Verrät das EZB-Protokoll etwas über die September-Entscheidung?

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte bei seiner Sitzung am 21. Juli entgegen seiner eigenen Forward Guidance die Zinsen um 50 und nicht 25 Basispunkte angehoben. Dadurch verlor auch die bis dahin gültige Forward Guidance für September eines Zinsschrittes von mehr als 25 Basispunkten ihre Gültigkeit. Mehr noch: Die EZB will nun angesichts des dynamischen Preisumfelds erst mal gar keine Zinsprognosen mehr abgeben, sondern von Sitzung zu Sitzung entscheiden. Kommt im September nochmal ein großer Zinsschritt? Hinweise darauf werden Analysten im Protokoll der Juli-Sitzung zu finden versuchen.

>>> Donnerstag, 25. August 2022; 13:30 Uhr

4. US-BIP schrumpft im 2. Quartal um 0,9 Prozent - technische Rezession

Das Bureau of Economic Analyses (Bea) dürfte bestätigen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im zweiten Quartal um 0,9 Prozent gesunken. Es würde damit implizit bestätigen, dass sich die USA in einer technischen Rezession befinden, denn im ersten Quartal war das BIP bereits um 1,6 Prozent zurückgegangen. Aber wenn eine Rezession nur eine "technische" und keine wirkliche ist, dann diese: Zwar sanken die Investitionen im zweiten Quartal, doch blieb der private Konsum recht robust, und der Arbeitsmarkt arbeitet am Rande der Überhitzung. Die Fed strafft wegen der hohen Inflation ihre Geldpolitik im Rekordtempo, und das könnte - früher oder später - eine echte Rezession auslösen.

>>> Donnerstag, 25. August 2022; 14:30 Uhr

