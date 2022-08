Unterföhring (ots) -- Ab 22. August ausschließlich bei Sky und WOW- Bereits um 3.00 Uhr sowie zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic- Ab 4.15 Uhr bei Sky Q und WOW abrufbar- Über Sky Q in Ultra-HD mit gestochen scharfen Bildern in kräftigeren Farben und einem erhöhten Kontrast- Sofort wahlweise auf Deutsch oder im Original verfügbar- Die Originalfassung ist über Sky Q auch in Dolby Atmos empfangbarWer das TV-Highlight des Jahres parallel zur US-Ausstrahlung sehen will, kommt an Sky nicht vorbei. Nur hier und auf dem Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) sind die Folgen der ersten Staffel von "House of the Dragon (https://www.sky.de/serien/house-of-the-dragon)" direkt verfügbar. In der Nacht zum 22. August ist die erste Episode des sehnlichst erwarteten Prequels zu "Game of Thrones (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones)" nur auf dem Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) (in Österreich Sky X, in der Schweiz Sky Show) sowie über Sky Q abrufbar und auf Sky Atlantic und Sky Showcase zu sehen. Pro Woche gibt es immer montags eine neue Folge, wahlweise auf Deutsch oder im Original und mit zuschaltbaren Untertiteln auf Deutsch oder Englisch.Die Ausstrahlungstermine im Überblick:- Am 22. August um 3.00 Uhr auf Sky Atlantic- Am 22. August 2022 ab ca. 4.15 Uhr bei WOW und Sky Q auf Abruf- Am 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic und Sky ShowcaseWahlweise auf Deutsch oder im Original, wöchentliche Ausstrahlung einer Episode. Die Originalfassung ist über Sky Q auch in Dolby Atmos empfangbar.Über "House of the Dragon":Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones". Alle Staffeln von "Game of Thrones" sind derzeit auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans.In weiteren Rollen sind Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes und Savannah Steyn zu sehen.George R.R. Martin ist Co-Creator/Executive Producer. Ryan Condal fungiert als Co-Creator/Co-Showrunner/Executive Producer und Autor. Co-Showrunner/Executive Producer/Regisseur ist Miguel Sapochnik. Executive Producer und Autorin: Sara Hess. Weitere Executive Producer sind Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. Weitere Regisseure sind Clare Kilner und Geeta V. Patel sowie Greg Yaitanes, der auch Co-Executive Producer ist. Basierend auf George R.R. Martins "Fire & Blood".Die Charakterbeschreibungen finden Sie hier: https://www.sky.de/serien/house-of-the-dragonFacts:Originaltitel: "House of the Dragon", Fantasyserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2022. Co-Creators: George R. R. Martin, Ryan Condal. Showrunners: Miguel Sapochnik, Ryan Condal. Executive Producers: Miguel Sapochnik, Ryan Condal, George R. R. Martin, Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. Regie: Miguel Sapochnik, Clare Kilner, Geeta Vasant Patel, Greg Yaitanes. Musik: Ramin Djawadi. Darsteller: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy,Steve, Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savanhah Steyn.Ausstrahlungstermine:Ab 22. August 2022 um 3.00 Uhr und 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. sowie ab ca. 4.15 Uhr auf WOW und Sky Q auf Abruf (in den Folgewochen zwischen 4:05 und 4.15 Uhr). Montags um 20.15 Uhr auch auf Sky Showcase.Wahlweise auf Deutsch oder im Original. Wöchentliche Ausstrahlung einer Episode.Die Originalfassung über Sky Q auch in Dolby Atmos empfangbar.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. 