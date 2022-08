Paris (www.anleihencheck.de) - Devisenhändler rund um den Globus markierten sich in dieser Woche das neueste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank als wichtigstes Ereignis in ihren Kalendern, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Darin habe die FED am Mittwochabend durchblicken lassen, dass sie im Kampf gegen die hohe Inflation das Tempo der Zinserhöhungen drosseln könnte. Üblicherweise würden solche Aussagen zumindest kurzfristig zu einer Schwächung des Dollar führen. Dennoch habe sich der Greenback zum Euro behaupten können - wohl auch, weil die wirtschaftliche Dynamik in den USA höher sei als diesseits des Atlantiks. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...