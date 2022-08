DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

VW und indische Mahindra prüfen E-Auto-Allianz - Lieferung von MEB-Komponenten

Volkswagen und die indische Mahindra & Mahindra Ltd wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich E-Mobilität ausbauen. Wie Volkswagen mitteilte, ist eine Absichtserklärung zur Lieferung von Komponenten des Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) für Mahindras neue, rein-elektrische Fahrzeugplattform Inglo unterschrieben worden. Angestrebt wird ein Volumen von mehr als 1 Million Einheiten über die Laufzeit und die Belieferung von fünf elektrischen SUV-Modellen mit MEB-Komponenten.

GM will wieder Dividenden zahlen

Der US-Autobauer General Motors (GM) will die vierteljährliche Zahlung einer Dividende wieder aufnehmen, nachdem er diese im April 2020 zu Beginn der Pandemie ausgesetzt hatte. Der Detroiter Autohersteller teilte mit, auch die Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen. Der Fortschritt bei Schlüsselinitiativen hätte das Vertrauen gestärkt, das Wachstum bei Elektrofahrzeugen finanzieren und gleichzeitig Kapital an die Aktionäre zurückgeben zu können. GM wird voraussichtlich am 15. September die erste Dividende ausschütten und plant, sein bestehendes Aktienrückkaufprogramm von 3,3 Milliarden Dollar auf 5 Milliarden Dollar zu erhöhen.

Ford verzeichnet hohe Nachfrage nach grüner Anleihe

Der US-Autokonzern Ford hat bei einer grünen Anleihe zur Finanzierung von Projekten rund um neue Elektroautos eine starke Nachfrage verzeichnet. Die Emission im Volumen von 1,75 Milliarden US-Dollar sei mehrfach überzeichnet gewesen, so Informa Global Markets und Portfoliomanager. Insgesamt habe die Nachfrage nach dem Bond bei mehr als 5 Milliarden Dollar gelegen, was Ford zu einer günstigeren Finanzierung verhalf als ursprünglich erwartet.

HINTERGRUND/Dürre in China gefährdet für E-Autos wichtige Lithiumproduktion

Eine sich abzeichnende Dürre in China stoppt einen Teil der Produktion von Produkten, die für den Übergang zu sauberer Energie benötigt werden. Nach Berichten von Bloomberg ist die Lithiumproduktion in China aufgrund der extremen Wetterbedingungen teilweise ausgefallen - ebenso wie die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien des Unternehmens Contemporary Amperex Technology, besser bekannt als CATL. In jeder Lithium-Ionen-Batterie, die als Antrieb für Elektrofahrzeuge dient, steckt ein wenig Lithium. Auf China entfallen etwa 14 Prozent der weltweiten Lithiumproduktion und Australien und Chile sind für etwa 80 Prozent der Weltproduktion verantwortlich.

