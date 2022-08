Vaduz (ots) -Liechtensteins Stimmbevölkerung entscheidet am 18. September 2022 darüber, ob eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird, die im Bedarfsfall die Einführung einer 2G-Regelung ermöglicht. Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung am Mittwoch, 24. August 2022 um 18 Uhr eine Diskussionsrunde.Die Pro-Seite wird von Regierungsrat Manuel Frick vertreten. Das Lager der Gegner wird durch Kevin Marxer als Vertreter der Partei Mensch im Mittelpunkt (MiM) repräsentiert. Letztere zeichnete für das erfolgreiche Referendum gegen die vom Landtag beschlossene Gesetzesvorlage verantwortlich. Die Teilnahme weiterer Vertreterinnen bzw. Vertreter der Pro- und Contra-Seite ist derzeit noch in Abklärung.Der von Tanja Cissé moderierte Anlass wird live auf dem Landeskanal (TV) und via Livestream (www.landeskanal.li) übertragen. Ausserdem wird die Sendung zu folgenden Zeiten auf dem Landeskanal wiederholt:- Freitag, 26. August: 12 Uhr und 20 Uhr- Sonntag, 28. August: 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr- Montag, 29. August bis Freitag, 2. September: 12 Uhr und 20 Uhr- Samstag, 3. September: 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr- Montag, 5. September bis Freitag, 9. September: 12 Uhr und 19 Uhr- Sonntag, 11. September: 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100893679