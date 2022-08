Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe - sind in den letzten Wochen zusammen mit dem gesamten Gefüge der Risikoprämien spürbar gesunken und notierten bei knapp 100 Basispunkten, so die Analysten der National-Bank AG.Treiber dieser Entwicklung dürfte die sich allmählich abzeichnende Entspannung an der globalen Preisfront sein. Trotz der sich abzeichnenden Wende der EZB bleibe die Geldpolitik in Europa zudem insbesondere mit Blick auf die realen Sätze unter dem Strich klar akkomodierend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...