DJ PTA-Adhoc: Timeless Hideaways GmbH: Auswirkungen von Covid-19: Timeless Hideaways GmbH plant Prolongation der Unternehmensanleihe 2017/2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta019/19.08.2022/18:20) - Auswirkungen von Covid-19: Timeless Hideaways GmbH plant Prolongation der Unternehmensanleihe 2017/2024

München, 19.08.2022: Die Timeless Hideaways GmbH ist Initiatorin eines großen Immobilienprojekts in Österreich, bei dem es unvorhersehbare Verzögerungen, insbesondere aufgrund der sog. Lock-Downs als Maßnahme zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gab. Der größte Teil der bisherigen Emissionserlöse aus der Unternehmensanleihe floss in dieses Projekt. Die Realisierung dieses Projektes hängt im Wesentlichen von der noch fehlenden Baugenehmigung ab. Aus diesem Grund hat die Geschäftsführung der Timeless Hideaways GmbH heute entschieden, ihren Anleihegläubigern die Prolongation der Unternehmensanleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2DALV1) um ein Jahr ab Fälligkeit am 01. August 2024 bis zum 01. August 2025 mit veränderten Anleihebedingungen vorzuschlagen. Die Anleihe wird weiterhin mit 7,00 % endfällig verzinst.

Zur Abstimmung über die Prolongation und die weiteren Maßnahmen des Refinanzierungskonzeptes lädt die Gesellschaft im September 2022 die Anleihegläubiger entsprechend den Anleihebedingungen zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung ein. Die Details werden voraussichtlich kommende Woche im Bundesanzeiger veröffentlicht.

