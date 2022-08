HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3254 Petra Huber wurde 2001, damit nur drei Jahre nach der Gründung des Österreichischen Paralympischen Committee (ÖPC), zur Generalsekretärin gewählt. In ihren bisher 21 Jahren als Topmanagerin des Parasports hat sie das Österreichische Team zu 11 Olympischen Spielen begleitet. Petra ist zudem international bestens vernetzt und hat national Funktionen in vielen Sportorganisationen von der NADA über die Sporthilfe bis hin zum ASKÖ. Wir plauschen über Stars wie Thomas Geierspichler, Walter Ablinger oder die Aigners sowie die kommenden Spiele in Paris (Sommer, 2024) bzw. Cortina / Mailand (Winter, 2026). Und nein: Unsere Petra Huber war früher nicht erfolgreiche ÖTV-Tennisspielerin ...

