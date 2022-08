Finger weg von diesen Charts! https://bit.ly/3pyWS0o Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Report von Americas Most Wanted! Schon im vierten Quartal könnte es laut Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer soweit sein. Die deutsche Wirtschaft droht in eine Rezession zu rutschen. Warum der Abschwung anders ist als die letzen Krisen, erklärt der Ökonom im Interview mit wallstreet:online. Die gute Nachricht: Für den Fall dass die Gaskrise sich nicht weiter verschärft, dürfte die Wirtschaft dieses Mal nicht so stark einbrechen, meint Krämer. Mehr dazu sehen Sie im Video! Kapitel 0:00 Einleitung 1:00 Keine normale Rezession 2:50 Was muss jetzt passieren - 4:40 Fazit