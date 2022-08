Die TUI-Aktie ISIN: DE000TUAG000 verzeichnete ab Mitte Mai einen deutlichen Wertverlust. So notierte der Kurs am 17. Mai noch bei 2,89 Euro, wohingegen einige Wochen später der Aktienkurs an der 1,40-Euro-Marke kratzte. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase sorgten die Käufer jedoch erst einmal für einen Wertanstieg, auf bis zu 1,8735 Euro am letzten Dienstag. Doch der Anstieg über 1,80 Euro hat sich zwischenzeitlich als Fehlsignal herauskristallisiert. ...

