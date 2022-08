Die Steinhoff-Aktie ISIN: NL0011375019 hat seit Januar mehr als die Hälfte an Wert verloren. Seit Mai bewegt sich die Aktie in einer breiten Seitwärtsbewegung, wobei der untere Rand des Trendkanals im Bereich um 0,14 Euro im Tageschart verläuft. In der letzten Handelswoche kam es zu einem Ausbruchsversuch, der am oberen Bollinger-Band abgefangen wurde. Das Hoch lag bei 0,1549 Euro, aktuell notiert der Kurs bei 0,146 Cent auf Tradegate. Der vergangene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...