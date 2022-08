Von dem derzeitigen Green-Tech-Boom können Anleger leicht profitieren. Denn der Save The World Index gibt so richtig Gas.Egal ob Wind-, Solar- oder Wasserstoffenergie: Grüne Aktien feiern derzeit ihr starkes Comeback. Die Kurse in die Höhe treibt das 369 Milliarden schwere Klimapaket, das Joe Biden in den USA durchsetzen möchte. Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2030 um 40 Prozent zu senken. Dazu soll beispielsweise die Anzahl der Solarpaneele in den USA vervierfacht werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...