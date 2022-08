So überraschend der Aufschwung in den vergangenen Wochen, so enttäuschend könnten die kommenden Tage werden. Viele Börsianer erwarten nach dem Bruch des kurzfristigen DAX-Aufwärtstrends eine labile Zitter-Phase. Möglicherweise kommen neue, günstige Einstiegsgelegenheiten. Denn mittelfristig sieht's weiterhin gut aus. Der Wochenausblick. Dem DAX geht zunehmend der Schwung aus - zu diesem Urteil kommen etliche Marktbeobachter angesichts der kürzlich gestoppten Erholungsrally des deutschen Leitindex. ...

