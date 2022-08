Warren Buffett lenkt Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und es hat in den vergangenen Jahren wirklich so manche Episoden gegeben. Zunächst einmal ist es der Ausbau der Beteiligung an Apple gewesen, die im vergangenen Jahrzehnt dem Konglomerat einen neuen Anstrich gegeben hat. Zuletzt begann mit der Pandemie eine Phase, die wir als starke Aktienrückkauf-Periode einordnen können. Aber auch die ist zu Ende. Es folgte ein kurzes Intermezzo, bei dem der Starinvestor günstigere Bewertungen für Zukäufe nutzte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...