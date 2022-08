Die letzten Jahre sind vor allem durch globale Krisen geprägt worden. Allen voran die Corona-Pandemie hat für weitreichende Folgenden und Veränderungen im alltäglichen Leben und der Welt der Unternehmen gesorgt. Eine große Herausforderung unserer Zeit ist dabei zu Teilen in den Hintergrund geraten: der Klimawandel. Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel sind Herausforderungen und Krisen, die letztlich wenig miteinander zu tun haben. Trotzdem kann man aus der einen Krise für eine andere Herausforderung lernen. So ist das auch mit der Corona-Pandemie und dem Klimawandel, sowie einer nachhaltigen Lebensweise. Dabei gibt es vor allem drei ganz große Lehren, die aus den letzten Jahren gezogen werden können.

Während der Corona-Pandemie erhielt eine Renaissance der Wissenschaft Einzug in unsere Gesellschaft. Viele Menschen hörten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu - egal ob Bürgerinnen und Bürger oder politische Entscheidungsträger. Genau das sollte auch beim Klimawandel geschehen, um besser zu verstehen, welche Maßnahmen es braucht.





Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass erneuerbare Energien die Zukunft sein müssen. Außerdem wird bei einigen Wirtschaftsentwicklungen in den letzten Jahren deutlich, dass diese eng mit CO2-Emissionen zusammenhängen. Wenn die Wirtschaft runterfährt, tun das auch die Emissionen - und andersherum. Ein Zustand, der sich für grüne und nachhaltige Ziele ändern muss. Emissionen und ein Wirtschaftswachstum müssen voneinander entkoppelt werden.





Die Eindämmung des Virus war nur durch konsequente Maßnahmen möglich. Wenn diese nicht eingeführt worden wären, dann hätte eine exponentielle Ausbreitung von Covid-19 nicht verhindert werden können. Die Situation hat gezeigt, dass Staaten auf der ganzen Welt in der Lage sind, klare Regelungen und Maßnahmen zu ergreifen, um ein Ziel zu erreichen. Auch der globale Zusammenhalt war oftmals zu spüren. Faktoren, die allen Klimaschützerinnen und Klimaschützern Mut machen und Herangehensweisen, die es unbedingt auch rund um den Klimawandel und einen nachhaltigen Lebensstil der Menschen braucht.

Grüne Aktien: Diese Unternehmen können die grünen Lehren umsetzen

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Wissenschaftlicher der Vereinten Nationen haben herausgefunden, dass jeder Vierte Mensch auf der Erde an Wasserknappheit leidet. "Da sich der Klimawandel verschlimmert und die Bevölkerung weltweit wächst, ist Wasserknappheit eine der größten Bedrohungen für die menschliche Entwicklung und Sicherheit, weshalb diese maßgebliche Analyse unkonventioneller Wasserressourcen sowohl zeitgemäß als auch wichtig ist", erklärt Vladimir Smakhtin, Direktor eines mit der UN-Universität verbundenen Think Tanks zum Thema Wasser. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen sollte Glaube geschenkt werden. Es braucht einen nachhaltigen Umgang mit Wasser - und zwar in allen Bereichen und Branchen. Ein wichtiger Bereich ist hier die Landwirtschaft, in der enorm viel Wasser benötigt wird. In diesem Bereich sorgt Water Ways dafür, dass mit dem Wasser nachhaltig umgegangen wird. Das gelingt dem Agrotech-Unternehmen durch modernde und intelligente Bewässerungssysteme, die auf landwirtschaftliche Betriebe auf der ganzen Welt zugeschnitten werden. Das kanadische Unternehmen leistet damit einen Beitrag zur Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit und kann außerdem dabei helfen, die Lehren aus den letzten Jahren zu ziehen.

BYD Company (ISIN: CNE100000296): Das chinesische Hightech-Unternehmen ist ein Vorreiter rund um erneuerbare Energien. Ein breiterer Ausbau dieser dürfte eine der größten Lehren sein, welche aus den letzten Jahren gezogen werden können. Daher könnten neben der BYD Company auch Unternehmen wie Oersted (ISIN: DK0060094928), SunPower Corporation (ISIN: US8676524064), Nordex (ISIN: DE000A0D6554), First Solar (ISIN: US3364331070), Siemens Gamesa Renewable Energy (ISIN: ES0143416115) profitieren.

Verbio (ISIN: DE000A0JL9W6): Das deutsche Unternehmen stellt den einzigen großindustrielle Produzenten von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan dar. Die Bioenergie könnte eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen.

Aus Krisen kann man lernen

Egal ob es um das Wasser, Energie oder eine andere Thematik rund um den Klimawandel und die Nachhaltigkeit geht: Aus den jüngsten Entwicklungen können Politik und Wirtschaft einiges lernen. Eines sollte dabei klar sein: Der Klimaschutz darf nicht vergessen werden, egal wie groß und wichtig andere Krisen und Ereignisse erscheinen mögen.

