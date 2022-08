Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Heute feiert die weltbekannte Digital-Art-Marke XPPen ihr 17-jähriges Bestehen und feiert das Ereignis mit dem Debüt ihres aufgewerteten Maskottchen-Bildes Fenix und dem kühnen Thema "Dare to be YOU" (Trauen Sie sich, SIE zu sein)".Der neue Fenix bleibt dem XPPen-Markenmantra "Dream, Brave, True" (Traum, tapfer, wahr) und seiner Vision treu und behält das gesamte Fennec-Fox-Bild bei, entwickelt sich jedoch zu einem schickeren, klareren und dreidimensionaleren Modell. Um das Spiel zu verbessern, werden eine Reihe ansprechender Fenix-Memes sowie einige angepasste Peripheriegeräte veröffentlicht, in der Hoffnung, dass sie ansprechendere Interaktionen mit der Generation Z generieren und eine tiefere Verbindung zu ihr herstellen können.Außerdem führt XPPen aus diesem besonderen Anlass eine neue Produktserie ein -- Artist Series Drawing Display (2. Gen). Die neue Serie kommt mit einem neuartigen X3 Smart-Chip-Stift, dessen IAF-Empfindlichkeit zehnmal höher ist als die der vorherigen Generationen. Mit anderen Worten, ein Druck von nur 3 Gramm ist alles, was Sie brauchen, um eine epische Arbeit zu beginnen. Der neue Stift bietet eine natürlichere und feinere Liniendarstellung und vor allem perfekte taktile Simulationen von Kugelschreibern und Bleistiften.Darüber hinaus ist der XPPen Drawing Contest (Zeichenwettbewerb) von "Fenix & the Anywhere Door" in vollem Gange mit tollen Preisen. Die Gewinner werden mit einem brandneuen Artist Series Drawing Display (2. Gen) belohnt. Für weitere Details und Sonderangebote besuchen Sie bitte offiziellen Website von XPPen (https://www.xp-pen.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1878970/EN.jpgPressekontakt:Tina,liyuting@ugee.com.cnOriginal-Content von: XP-PEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149208/5301878