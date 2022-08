DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ukraine-Krieg/Wladimir Putin:

Wenn Putin über Frieden reden will, tut er dies in einer Situation, in der er militärisch nicht vorankommt. In einer Lage, in der die russische Armee in den von ihr besetzten Gebieten harten Gegenangriffen der ukrainischen Streitkräfte ausgesetzt ist. Mit den aus dem Westen gelieferten Waffen hat Kiews Armee Russland empfindliche Verluste und Rückschläge beigebracht. (.) Putins marode und kriegsmüde Armee braucht eine Pause, um sich zu sammeln. Russland hat sein Kriegsziel der Übernahme der Ukraine nicht aufgegeben. (.) Ein Friedensabkommen ist nur eine Falle Putins: Er will die Solidarität des Westens mit der Ukraine brechen und in Ruhe einen neuen Eroberungsfeldzug vorbereiten. Die Unterstützer der Ukraine sollten dem angegriffenen Land deshalb konsequent weiter Waffen liefern. Nur dies schafft die Voraussetzungen für einen Wiederaufbau in Unabhängigkeit./yyzz/DP/mis