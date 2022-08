DAX-Wochenstart mit Tests weiterer Tiefs. So startet die Chartanalyse am 22.08.2022 in die neue Trading-Woche für Dich. Der Schlusskurs der letzten Woche lag nahe dem Wochentief und hatte eine negative Woche als Basis, die sich nach dem Test der großen Abwärtstrendlinie fast schon andeutete. Darüber sprachen wir ausführlich in der Wochenendanalyse zum DAX mit diesem Chartbild (Rückblick): Neben der ...

