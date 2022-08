Joshi übernimmt bei der Grossbank per 1. Oktober das Amt von David Mathers, der seinen Abgang bereits im April angekündigt hatte.Zürich - Die Credit Suisse hat mit Dixit Joshi einen neuen Finanzchef gefunden. Er übernimmt per 1. Oktober das Amt von David Mathers, der seinen Abgang bereits im April angekündigt hatte. Joshi stösst von der Deutschen Bank zur CS. Er habe dort in den letzten Jahren als Group Treasurer eine Schlüsselrolle bei der Restrukturierung der Bank und ihrer Bilanz gespielt, heisst es in einer Mitteilung...

