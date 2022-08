Die Anleger dürften am Montag weiter nur mit Vorsicht an den deutschen Aktienmarkt herangehen. Der Broker IG taxiert den DAX zwei Stunden vor dem Auftakt 0,38 Prozent tiefer auf 13.493 Punkte. Damit bleibt die Stimmung gedämpft: Wegen Inflations- und Zinsängsten hatte der DAX in der Vorwoche nach einer vierwöchigen Erholungsrally wieder Verluste verbucht.Die internationalen Vorgaben sind zu Wochenbeginn durchwachsen. Die US-Aktienmärkte sind am Freitag aufgrund wieder entfachter Zins- und Rezessionsängste ...

